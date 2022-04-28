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Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Айнур Раянов

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Айнур Раянов

22:13, 28 апр 2022

28 апреля в Чекмагушевском районе Башкирии простились с прапорщиком Айнуром Раяновым, погибшим в спецоперации на Украине. Печальную новость сообщил у себя на странице в соцсетях глава района Реканс Ямалеев.

- Он пронесся по своей недолгой жизни, как ветер. Был открытым и жизнерадостным, оказывал помощь пожилым соседям, любил родное село, был патриотом своей Родины, красиво пел. Рано потеряв отца, стал для матери и сестры опорой и поддержкой. Беззаветно любил своих детей, старался быть для них примером, - вспоминает о погибшем герое Ямалеев.


Айнур Раянов родился в селе Яна Бирде. После окончания Башкирского аграрного университета, в 2014 году он отправился служить по контракту в войсковую часть Пензы, где получил звание прапорщика. Был командиром взвода обеспечения зенитного ракетного дивизиона. У погибшего героя остались жена и дети, которые очень тяжело переживают смерть самого близкого человека.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: администрация Чекмагушевского района
Теги: Чекмагушевский район Погибшие на Украине
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