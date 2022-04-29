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В Башкирии вышли из спячки медведи-каннибалы

В Башкирии вышли из спячки медведи-каннибалы

09:23, 29 апр 2022

Необычную находку обнаружили сотрудники башкирского природного биосферного заповедника «Шульган-Таш». Во время обхода территории госинспекторы наткнулись на обглоданные останки медведя, с которым расправился его же сородич. Как заявляют сами сотрудники заповедника, каннибализм у медведей встречается довольно редко, поэтому увиденное вызвало большое удивление. Находку госинспекторы засняли на видео.

- В 30-40 метрах от найденных останков находится берлога медведя. Поначалу не понял: почему здесь следов медведя слишком много? Оказывается, он кого-то тут съел, еще и сегодня приходил сюда, – комментирует за кадром госинспектор Анис Дильмухаметов.

Как объясняет директор заповедника Михаил Косарев, случаи медвежьего каннибализма и раньше тут случались, хоть и редко.


- Крупные самцы убивают молодых самцов, медвежат и самок во время гона. Также весной, из-за нехватки еды, медвежата могут стать пищей для взрослых. Иногда слабые звери убиваются сильными при залегании в берлоги, - объясняет Михаил Косарев, подчеркивая, что все, что происходит в дикой природе – это естественный процесс, куда людям, даже сотрудникам заповедника, вмешиваться точно не стоит.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: pixabay
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