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Погода в Башкирии 30 апреля 2022 года: похолодает до -5 градусов

Погода в Башкирии 30 апреля 2022 года: похолодает до -5 градусов

09:23, 30 апр 2022

В выходные и праздничные дни по республике ожидается прохладная погода со средними температурами воздуха на 1-2 градуса нормы. Местами ночью температура воздуха понизится до минус пяти градусов.

В северных и горных районах 2 мая может выпасть снег.Синоптики рассказали, что холодная воздушная масса будет поступать с северных районов.

- Температура воздуха на большей части республики понизится ночью до заморозков в воздухе и на поверхности почвы 0,-5°, местами будет потеплее до +1,+6°, днем не выше +10+16°, 2 мая +8,+13°, - сообщает Башгидрометцентр.


Синоптики говорят, что повсеместных осадков по территории республики не ожидается. Местами пройдут дожди, ночью 2 мая в северных и горных районах республики возможно со снегом.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: От 1 тысячи рублей.8-927-086-1921
Теги: погода
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