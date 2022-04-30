Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

Жители Башкирии смогут увидеть необычное явление в небе

Жители Башкирии смогут увидеть необычное явление в небе

11:11, 30 апр 2022

Жители Башкирии 30 апреля в 23:42 смогут наблюдать в небе соединение Венеры и Юпитера. Об этом сообщается на сайте уфимского планетария.

Отмечается, что в это время планеты будут под горизонтом, поэтому наилучшее время для наблюдения – утром на рассвете 1 мая. Взойдут планеты одновременно в 04:45 по уфимскому времени, за 55 минут до восхода Солнца. Из-за их яркости явление можно будет наблюдать невооруженным глазом на востоке.

При этом планеты будет видно в том случае, если небо будет чистым.
 
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: gorobzor.ru
Фото: уфимский планетарий
Читайте также

Жители Башкортостана смогут наблюдать в ночном небе необычное явление
Это интересно
Жители Башкортостана смогут наблюдать в ночном небе необычное явление
В Башкирии жители смогут наблюдать соединение двух планет
Это интересно
В Башкирии жители смогут наблюдать соединение двух планет
Жители Башкирии смогут увидеть «Великое соединение» Юпитера и Сатурна
Это интересно
Жители Башкирии смогут увидеть «Великое соединение» Юпитера и Сатурна
В Башкирии можно будет наблюдать соединение двух планет: Юпитера и Венеры
Это интересно
В Башкирии можно будет наблюдать соединение двух планет: Юпитера и Венеры


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: