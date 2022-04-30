Жители Башкирии смогут увидеть необычное явление в небе

11:11, 30 апр 2022

Жители Башкирии 30 апреля в 23:42 смогут наблюдать в небе соединение Венеры и Юпитера. Об этом сообщается на сайте уфимского планетария.



Отмечается, что в это время планеты будут под горизонтом, поэтому наилучшее время для наблюдения – утром на рассвете 1 мая. Взойдут планеты одновременно в 04:45 по уфимскому времени, за 55 минут до восхода Солнца. Из-за их яркости явление можно будет наблюдать невооруженным глазом на востоке.



При этом планеты будет видно в том случае, если небо будет чистым.



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Фото: уфимский планетарий