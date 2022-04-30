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Как будут доставляться пенсии в майские праздники в Башкирии

Как будут доставляться пенсии в майские праздники в Башкирии

20:34, 30 апр 2022

Отделением Пенсионного фонда по РБ в срок и в полном объеме завершена доставка пенсий и иных социальных выплат за апрель текущего года. По словам управляющего Отделением по РБ Фоата Хантимерова, на финансирование всех выплат направлено 22,1 млрд рублей, всего с начала года на пенсионное и социальное обеспечение жителей республики Пенсионным фондом направлено 88,2 млрд рублей.

Доставка пенсий и других социальных выплат за май текущего года будет осуществляться в соответствии с графиком доставки — с 3 мая. Об этом сообщает пресс-служба ОПФР по РБ. За предстоящий праздничный день — 9 мая, выплата будет произведена 6 и 7 мая. Конкретные даты доставки за праздничные и выходные дни заранее были указаны в квитанциях к поручению апрельской пенсии.


В кредитные организации перечисление средств будет осуществляться в сроки, установленные договором, начиная с  12 мая 2022 года.

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Источник: gtrk.tv
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