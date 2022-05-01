Погода в Башкирии 1 мая 2022 года: дожди и заморозки

08:00, 01 май 2022

День весны и труда в Башкирии будет очень холодным. Подробный прогноз погоды на воскресенье, 1 мая, озвучили в Башгидромете.



По данным регионального Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в воскресенье местами пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит +1, +6 градусов, при прояснениях заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0, -3 градуса, днем +10, +15 градусов.



Ветер ожидается северо-восточный умеренный, в отдельных районах порывы до сильного.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Фото: соцсети