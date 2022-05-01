Медаль «Родительская доблесть» в Башкирии смогут получить еще больше семей

09:37, 01 май 2022

В Башкирии в ходе 43-го заседания РБ шестого созыва в первом чтении были приняты изменения в закон «О государственных наградах и почетных званиях Республики Башкортостан». Документом предлагается расширить число получателей медали «Родительская доблесть» и прилагающейся к награде выплаты.







Проект закона представила министр семьи, труда и соцзащиты населения РБ Ленара Иванова. Она сообщила, что помимо федеральных мер поддержки семьям с детьми в республике существует свыше 30 региональных мер. В фокусе особого внимания находятся многодетные семьи. Их в республике порядка 50 тысяч. Для общественного признания родителей, чьи дети принесли славу республике, проявили героизм, а также родителей, взявших на воспитание трех и более детей-инвалидов, в 2014 году была учреждена награда «Родительская доблесть». Ее уже получили 32 семьи. К медали выплачивается премия в размере ста тысяч рублей.





Законопроектом предлагается расширить категорию лиц, которым положена награда. Пополнить список могут опекуны, попечители (в том числе приемные родители, патронатные воспитатели), принявшие на воспитание в семью семерых и более несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; а также родители, воспитывающие (воспитавшие) семерых и более детей. Таким образом, получателей высокой государственной награды станет больше. К награде также будет прилагаться денежная премия в размере ста тысяч рублей. В соответствии с Указом Главы РБ Радия Хабирова, премия не облагается налогом на доходы физических лиц в размере 13 процентов и выплачивается в полном объеме.

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