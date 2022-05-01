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В Башкирии серьезно снизилась рождаемость

В Башкирии серьезно снизилась рождаемость

10:04, 01 май 2022

Показатели Башкирии по рождаемости по итогам марта оказались одними из худших среди регионов Поволжья: по падению в абсолютных значениях республика оказалась на втором месте.

По данным Росстат в марте в Башкирии родилось 3353 ребенка. С одной стороны это самый большой показатель среди всех регионов Поволжья. Но по сравнению с мартом прошлого года падение ошеломительное — сразу на 566. Хуже дела обстоят только в Татарстане, где падение сразу на 574. При этом ни один регион ПФО не показал положительной динамики. В относительных цифрах хуже всего дела обстоят в Удмуртии — падение рождаемости на четверть.


В России падение тоже серьезное — на 10%. В марте в стране роилось на 12 тысяч детей меньше, чем в аналогичном месяце прошлого года. Положительная динамика отмечена лишь в четырех регионах России.

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Источник: news102.ru
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