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Правительство Башкирии поздравило жителей республики с Первомаем

Правительство Башкирии поздравило жителей республики с Первомаем

10:10, 01 май 2022

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров от имени правительства региона поздравил жителей республики с Днем Весны и Труда 1 мая.

«Весна всегда задает новый ритм жизни, приносит добрые перемены — с ней связаны надежды на обновление. Наше светлое будущее создается упорным трудом. Каждый житель Башкортостана умеет работать на благо любимой республики и вносит свой неоценимый вклад в ее развитие, и вместе мы делаем все возможное для того, чтобы она становилась еще более успешной, а жизнь в ней — еще более комфортной. Желаем каждому из вас крепкого здоровья, благополучия, трудолюбия и замечательного весеннего настроения», — сказал Андрей Назаров.

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Источник: https://newsbash.ru/policy/31522-glava-bashkirii-prokommentiroval-sluhi-o-svoej-skoroj-otstavke.html
Фото: правительство РБ
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