"Люди дерутся за место": жительница Башкирии оказалась шокирована увиденным

10:35, 01 май 2022

Жительница Башкирии возмутилась ситуацией, которая происходит на Южном автовокзале. Женщина рассказала, что люди буквально дерутся за места в автобусе.







«Хочу обратить ваше внимание на проблему с автобусами «Башавтотранс» Уфа-Кушнаренково, которые отходят от Южного автовокзала. Почему-то билеты не продаются в кассах автовокзала и не продаются в отдельной будке, где висит расписание автобусов и куда подъезжает сам транспорт.



Люди занимают живую очередь и потом ломятся в двери прибывшего автобуса. Лезут вне занятой очереди, ругаются, плачут и дерутся (буквально бьют друг друга за место) словно дикари. С каждым автобусом такая история.





Если бы была организована централизованная продажа билетов через кассу, где у каждого пассажира было бы своё место и время отправления автобуса, такой проблемы не было бы. Прошу принять меры и избавить пассажиров от подобных ситуаций в будущем. Хотя бы на время праздников, когда пассажиропоток особенно большой», — написала Эльвира Ю.

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