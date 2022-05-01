Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Валерий Фаршатов

23:31, 01 май 2022

Глава Бураевского района Башкирии Рушан Гараев сообщил о гибели в спецоперации на Украине уроженца деревни Алтаево Валерия Фаршатова. Мужчина родился и вырос в этих местах, а затем решил связать свою судьбу со службой в армии и стал профессиональным военным.







Похороны и траурная церемония пройдут в Алтаево утром, 3 мая. Односельчане смогут проститься со своим земляком перед районным Домом культуры в Бураево, начало траурного митинга в 12:00 часов.



- Друзья, одноклассники говорят о нем как об очень добросовестном, старательном, справедливом, принципиальном товарище, - написал в своих соцсетях глава Бураевского района Рушан Гараев.

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