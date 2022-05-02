Погода в Башкирии 2 мая 2022 года: пройдут дожди
08:00, 02 май 2022
В оставшиеся майские праздники, с 2 по 4 число, в Башкирии прогнозируется похолодание. По данным Башгидрометцентра, в регионе пойдут дожди, а в некоторых районах возможны снег с дождем.
2 мая в Башкирии синоптики прогнозируют пасмурную и дождливую погоду. Температура воздуха ночью опустится до 0, +5 градусов Цельсия, днем потеплеет до +10, +15 градусов. На следующий день, 3 мая, в республике также пройдут дожди. Ночью температура воздуха опустится до +1, +4 градуса, днем потеплеет до +11, +16.
4 мая в Башкирии прогнозируются пасмурная погода, и днем и ночью пройдут дожди. Ночью столбики термометров упадут до +1, +6 градусов Цельсия, а днем потеплеет до +13, +18 градусов Цельсия.
Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather