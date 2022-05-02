В Башкортостане предлагают работу с зарплатой более 130 тысяч рублей

09:47, 02 май 2022

В Башкирии проинформировали о перечне новых вакансий с высокой зарплатой. О них сообщил Интерактивный портал службы занятости населения РБ.



Предложения о работе в городах и селах озвучили предприятия и организации.



Среди мест трудоустройства – Уфа, город Октябрьский, Калтасинский, Учалинский и Янаульский районы.



В конце апреля набор сотрудников объявило ООО «Октябрьское УБР», оно производит набор специалистов для работы в городе Октябрьском:







– мастер по сложным работам в бурении (капитальном ремонте) скважин, 100 тысяч рублей;



– бурильщик эксплуатационного и разведочного оборудования, от 210 до 250 тысяч рублей;



– машинист буровых установок на нефть и газ, 130 тысяч рублей;



– машинист автомобильного крана, 110 тысяч рублей;



– техник, 160 тысяч рублей.



В городе Октябрьском для своего филиала подбирает персонал ООО «Снэма-сервис»:



– мастера строительных и монтажных работ, 75 тысяч рублей;



– электромонтажников по силовым сетям и электрооборудованию, 70 тысяч рублей;



– инженера, 75 тысяч рублей.



Также в Октябрьском ведет набор сотрудников ООО «Спецнефтесервис»:



– мастер по ремонту скважин (капитальному, подземному), от 75 до 80 тысяч рублей;



– машинист подъемника, от 65 до 70 тысяч рублей.



АО «ОЗНА – измерительные системы» примет на работу в Октябрьском оператора по исследованию скважин и предлагает зарплату в размере 80 тысяч рублей.





Уфимское предприятие «Уралстройснаб» берет на работу мастера строительных и монтажных работ, монтажника по монтажу стальных и железобетонных конструкций и обещает зарплату от 50 до 100 тысяч рублей.



ООО «Энергомонтажсервис» из Уфы набирает следующих специалистов:



– электромонтажника по силовым сетям и электрооборудованию пятого разряда – от 160 тысяч рублей, четвертого – от 140 тысяч, третьего – от 120 тысяч;



– инженера производственно-технического отдела, от 140 тысяч рублей;



– электрогазосварщика, от 160 тысяч рублей.



Также в Уфе на предприятия и в организации требуются следующие работники:



– врач-стоматолог-терапевт, ООО «Медицина» (Детский инновационно-стоматологический центр «Гулливер»), от 100 тысяч рублей;



– инженер, обособленное подразделение «Уфимское управление строительного контроля» ООО «Транснефть надзор», от 97 до 100 тысяч рублей;



– инженер производственно-технического отдела, ООО «Идеалстройинвест Уфа», от 100 тысяч рублей.



В селе Краснохолмский Калтасинского района открыты вакансии в ООО «Ойл-Сервис»:



– помощник бурильщика капитального ремонта скважин, 60 тысяч рублей;









– бурильщик капитального ремонта скважин, 80 тысяч рублей;



– машинист подъемника, 65 тысяч рублей;



– мастер, 90 тысяч рублей;



– водитель автомобиля, 85 тысяч рублей.



В селе Уральский Учалинского района ООО «Агрофирма Байрамгул» примет на работу тракториста с оплатой труда от 40 до 60 тысяч рублей.



ООО «Башнефть - Добыча» примет на работу сменного диспетчера в селе Четырман Янаульского района и готово выплачивать зарплату в размере 66680 рублей и выше.

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