В Башкирии ветераны могут бесплатно воспользоваться услугами такси
09:52, 02 май 2022
В Башкирии ветераны и участники Великой Отечественной войны, а также бывшие узники концлагерей и награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» могут бесплатно воспользоваться услугами такси.
На территории республики действует социальный проект «Яндекс.Такси — ветеранам», который был запущен минтрудом РБ и российской интернет-компанией в 2020 году.
Для вызова такси нужно позвонить по номеру республиканского центра соцобслуживания 8-800-775-00-14. Ежемесячно ветеранам доступно четыре поездки.
Отмечается, что за первые три месяца 2022 года услугой воспользовались 115 ветеранов, а за весь период действия проекта — 739 человек. Большинство из них — из Уфы, Салавата и Стерлитамака.
Источник:
www.bashinform.ru
Фото: pixabay
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