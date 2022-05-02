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В Башкирии ветераны могут бесплатно воспользоваться услугами такси

В Башкирии ветераны могут бесплатно воспользоваться услугами такси

09:52, 02 май 2022

В Башкирии ветераны и участники Великой Отечественной войны, а также бывшие узники концлагерей и награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» могут бесплатно воспользоваться услугами такси.

На территории республики действует социальный проект «Яндекс.Такси — ветеранам», который был запущен минтрудом РБ и российской интернет-компанией в 2020 году.

Для вызова такси нужно позвонить по номеру республиканского центра соцобслуживания 8-800-775-00-14. Ежемесячно ветеранам доступно четыре поездки.

Отмечается, что за первые три месяца 2022 года услугой воспользовались 115 ветеранов, а за весь период действия проекта — 739 человек. Большинство из них — из Уфы, Салавата и Стерлитамака.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: pixabay
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