В Башкирии ветераны могут бесплатно воспользоваться услугами такси

09:52, 02 май 2022

В Башкирии ветераны и участники Великой Отечественной войны, а также бывшие узники концлагерей и награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» могут бесплатно воспользоваться услугами такси.







На территории республики действует социальный проект «Яндекс.Такси — ветеранам», который был запущен минтрудом РБ и российской интернет-компанией в 2020 году.



Для вызова такси нужно позвонить по номеру республиканского центра соцобслуживания 8-800-775-00-14. Ежемесячно ветеранам доступно четыре поездки.



Отмечается, что за первые три месяца 2022 года услугой воспользовались 115 ветеранов, а за весь период действия проекта — 739 человек. Большинство из них — из Уфы, Салавата и Стерлитамака.

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Фото: pixabay