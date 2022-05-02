В Башкирии будет отмечаться новый профессиональный праздник

20:13, 02 май 2022

В Башкирии учреждается новый профессиональный праздник — День работников сферы земельных и имущественных отношений РБ. Соответствующий законопроект также был принят в окончательном чтении.







«День работника земельных и имущественных отношений будет отмечаться ежегодно 29 октября, — сообщил председатель Госсобрания — Курултая РБ Константин Толкачев. — Выбор даты исторически обоснован: 29 октября 1991 года был образован Государственный комитет Башкирской ССР по управлению государственным имуществом. Работники земельных и имущественных отношений принимают непосредственное участие в государственном регулировании земельных отношений. От их добросовестного труда зависит успех земельной реформы и государственных программ, связанных с управлением недвижимым имуществом. Они вносят существенный вклад в наполнение бюджета, способствуют укреплению экономического потенциала нашей республики. По доходам от использования и продажи имущества Башкортостан сегодня занимает лидирующие позиции среди всех субъектов Российской Федерации».





Документ разработан в соответствии с Законом «О праздничных и памятных днях в Республике Башкортостан» в связи с тридцатилетним юбилеем министерства земельных и имущественных отношений республики.

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Фото: inlotoshino.ru