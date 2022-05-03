Погода в Башкирии 3 мая 2022 года: потепление

08:00, 03 май 2022

В Башкирии потеплеет после сильного похолодания в начале майских праздников.







Природа в Башкирии выдавала один погодный сюрприз за другим. Прямо перед долгими майскими праздниками в республике пошли проливные дожди, затем немного потеплело, а после температура воздуха резко упала. По ночам заморозки усиливались до -5 градусов. Судя по прогнозу Башгидромета, погодные качели продолжаются.



Так, по данным синоптиков, 3 мая ночная температура воздуха в Башкирии опустится лишь до -1 градуса. Днем потеплеет до +16. Местами возможен небольшой дождь, ветер порывистый.





В Уфе также сохранится облачная погода без осадков. Ночью и днем температура воздуха в столице будет колебаться в диапазоне от +6 до +14 градусов. Сильного ветра в Уфе 3 мая не ожидается.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Фото: из архива newsbash.ru