В Башкирии отзывают лекарство от клещей для собак

10:01, 03 май 2022

Россельхознадзор Башкирии отзывает средство от паразитов, которое может вызывать у собак слепоту и судороги.



По данным ведомства, речь идет о препарате «Неотерика Протекто таблетки» и «Неотерика Протекто сироп». Судя по описанию, его используют для борьбы с паразитами – блохами, комарами и клещами. В местном отделении объяснили ситуацию тем, что средство вызывает некие «непредвиденные нежелательные реакции у животных».







В соцсетях владельцы собак заявляют, что после применения лекарства у их питомцев начинались судороги, галлюцинации, рвота, слепота и отнимались конечности. Ветеринары якобы говорят об отравлении собак,



Сейчас специалисты выясняют, могло ли применение данного средства на самом деле вызывать проблемы со здоровьем домашних любимцев.

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Фото: pixabay