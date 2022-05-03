Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

В Башкирии отзывают лекарство от клещей для собак

В Башкирии отзывают лекарство от клещей для собак

10:01, 03 май 2022

Россельхознадзор Башкирии отзывает средство от паразитов, которое может вызывать у собак слепоту и судороги.

По данным ведомства, речь идет о препарате «Неотерика Протекто таблетки» и «Неотерика Протекто сироп». Судя по описанию, его используют для борьбы с паразитами – блохами, комарами и клещами. В местном отделении объяснили ситуацию тем, что средство вызывает некие «непредвиденные нежелательные реакции у животных».

В соцсетях владельцы собак заявляют, что после применения лекарства у их питомцев начинались судороги, галлюцинации, рвота, слепота и отнимались конечности. Ветеринары якобы говорят об отравлении собак,

Сейчас специалисты выясняют, могло ли применение данного средства на самом деле вызывать проблемы со здоровьем домашних любимцев.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: pixabay
Читайте также

В Башкирии стая бездомных собак напала на женщину и 8-летнюю девочку
Происшествия в Башкирии
В Башкирии стая бездомных собак напала на женщину и 8-летнюю девочку
В Уфе, после нападения беспризорных собак на ребенка, отловили 12 уличных собак
Происшествия в Башкирии
В Уфе, после нападения беспризорных собак на ребенка, отловили 12 уличных собак
Жители Башкирии пожаловались на стаи бродячих собак
Общество в Башкирии
Жители Башкирии пожаловались на стаи бродячих собак
Жители города Бирска жалуются на большое количество агрессивных собак
Общество в Башкирии
Жители города Бирска жалуются на большое количество агрессивных собак


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: