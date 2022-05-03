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В Башкирии синоптики прогнозируют потепление до +18°С

В Башкирии синоптики прогнозируют потепление до +18°С

18:09, 03 май 2022

В Башкирии потеплеет. Подробный прогноз на среду, 4 мая, представили синоптики Башгидрометцентра.

По данным регионального Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 мая в регионе ночью существенных осадков не ожидается, днем местами пройдёт кратковременный дождь. Температура воздуха ночью составит от +1 до +6 градусов. Местами ночью будут заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3 градусов. Днем потеплеет до +13, +18 градусов.

Ветер юго-западный умеренный, днем порывистый.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather 

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Источник: i-gazeta.com
Фото: сеть Интернет
Теги: погода
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