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В Башкирии неравнодушные люди помогли выбраться жеребенку из болота

В Башкирии неравнодушные люди помогли выбраться жеребенку из болота

18:31, 03 май 2022

В Башкирии недалеко от города Сибай местные жители помогли выбраться жеребенку, который застрял в болоте. Об этом в сообществе «СИБАЙ ГОРОД|Подслушано» сообщила местная жительница Алсу Фатхутдинова.

По ее словам, это произошло накануне, 2 мая, во время празднования Уразы. 

«Едем домой из деревни в Сибай после аята, увидели в окно, что двое молодых что-то делают на болоте. Машину остановили, присмотрелись. Оказалось, парень держит едва родившегося жеребенка и пытается в одиночку вытащить его из болота. Тут же после нас остановились еще две машины. Общими усилиями решили довезти жеребенка до ближайшей деревни. Как же здорово, что есть люди неравнодушные», — написала она в группе. 

В итоге жеребенка забрала машина, ехавшая в сторону близлежащей деревни. 

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Источник: gtrk.tv
Фото: скрин видео
Теги: Сибай происшествия
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