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Что можно и нельзя на православную Радоницу?

Что можно и нельзя на православную Радоницу?

18:55, 03 май 2022

Радоница – общецерковный день поминовения усопших. Он всегда приходится на девятый день после Пасхи, в 2022 году это 3 мая. С последнего четверга до Воскресения Христова (Великого Четверга) и всю первую неделю после главного христианского праздника (Светлую седмицу) заупокойные службы запрещены, а умерших отпевают по особому чину. В Радоницу в храмах возобновляются молитвы за усопших, и после литургии служится панихида.

В этот день православные верующие должны поминать своих умерших родных и друзей молитвой. Для этого можно посетить службу в храме или поехать на кладбище и отслужить там краткую панихиду (литию) мирским чином. Конечно, если вы пришли на могилу, то нужно навести порядок.


Очень часто на могилах можно встретить еду – например, конфеты или выпечку. Как поясняют священнослужители, эта традиция сохранилась с древних времен, ведь Радоница – изначально языческий праздник. Раньше люди верили, что человек, перейдя в мир иной, имеет те же потребности, что и в этой жизни, и поэтому несли еду на могилы. К православию это не имеет никакого отношения – продукты на могилах оставлять нельзя и не имеет никакого смысла. Верующие должны молиться о душах своих родных.



Продукты можно приносить в церковь и оставлять их около канона – специального четырехугольного столика с ячейками для свечей. Но опять же, как учит церковь, все это, равно как и просто поставленная свечка, никак не помогает умершему, если эта жертва принесена без веры в Бога и молитвы. То же самое касается поминок. На Радоницу их проводить можно и нужно, но без молитвы они бесполезны и превращаются в посиделки. Тем более, когда речь идет о спиртном – алкоголь на поминках на Радоницу, так же, как и после похорон, на 9 и 40 дни после них, запрещен.

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Источник: ufa.aif.ru
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