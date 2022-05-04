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В Башкирии высадили сосны в форме буквы «Z»

В Башкирии высадили сосны в форме буквы «Z»

08:36, 04 май 2022

Жители Татышлинского района высадили 450 сосен в форме буквы «Z» в поддержку президента страны в спецоперации РФ на Украине.

Глава района Фанур Шайхисламов рассказал, что в селе Верхние Татышлы в рамках акции «Зеленая Башкирия» местные жители высадили 450 саженцев сосен в форме буквы «Z». Таким образом, жители региона выразили поддержку спецоперации на Донбассе и президента РФ Владимира Путина.


- Акция «Зеленая Башкирия» вновь собрала неравнодушных жителей на субботниках по озеленению общественных территорий, высадке деревьев и замене неприжившихся саженцев, - написал г-н Шайхисламов. - В каждом сельском поселении, в районном центре были обновлены аллеи, скверы, территории на окраинах сел, а в южной части Верхних Татышлов появилась новая символичная посадка в форме буквы Z. Всего сегодня высадили более 800 саженцев разных деревьев.

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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: соцсети
Теги: Татышлинский район
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