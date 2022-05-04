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Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Арсэн Раимов

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Арсэн Раимов

15:32, 04 май 2022

Сегодня в Мелеузе простились с 28-летним уроженцем села Воскресенское Арсэном Раимовым, погибшим во время спецоперации на Украине. В траурной церемонии прощания приняли участие заместитель главы республики Искандер Ахметвалеев, глава Мелеузовского района Рустэм Шамсутдинов, а также жители Мелеуза, родные и близкие погибшего солдата.

Арсэн Раимов родился в 1993 году. После окончания 9 класса он поступил в Мелеузовский индустриальный колледж, а уже в мае 2012 его призвали в армию. После окончания срочной службы Арсэн Раимов поступил в Военную академию радиационной, химической и биологической защиты в Костроме. После выпуска из академии старший лейтенант Раимов возглавил взвод радиационной, химической и биологической разведки 16 отдельной бригады РХБЗ Восточного военного округа.


- Уроженец нашего района, старший лейтенант Арсэн Раимов геройски погиб 25 апреля в ходе проведения специальной военной операции на Украине. Его взвод в ходе наступления попал под плотный минометный огонь противника. Несмотря на тяжелое ранение, старлей продолжал командовать военнослужащими в целях минимизации потерь среди личного состава и выполнения поставленной боевой задачи. Ему было 28 лет, - добавили в администрации района.

У погибшего героя остались мать и старший брат, а также жена и 6-летний сын.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: Администрация Мелеузовского района
Теги: Мелеуз Погибшие на Украине
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