В Башкирии простились с погибшим на Украине майором Валерием Фаршатовым

15:54, 04 май 2022

В Бураево проводили в последний путь Валерия Фаршатова, погибшего при исполнении воинского долга в ходе специальной операции на Украине.







53-летний житель республики родился в деревне Алтаево Бураевского района. Он окончил Кузбаевскую среднюю школу, затем Омское высшее общевойсковое командное училище. Службу в Вооруженных Силах Российской Федерации проходил на различных должностях до 2009 года. Уволился с должности заместителя командира части по воспитательной работе. В 2022 году майор запаса Валерий Фаршатов ушел добровольцем в ЛНР. Погиб 22 апреля в период выполнения специальной военной операции.



У Валерия Фаршатова остались жена и две дочери, одной из них 29 лет, второй — 26.





В траурной церемонии приняли участие председатель Курултая Константин Толкачев. Он отметил, что Фаршатов был майором запаса, который 20 лет посвятил военной службе, занимал ответственные должности. Уволившись в запас, он трудился в нефтегазовой отрасли.



— Отец семейства, уважаемый человек, он давно уже сполна отдал долг Родине и имел полное право на спокойную и благополучную жизнь. Однако, когда беда подступила к нашим границам, Валерий Кабитянович по зову сердца принял мужественное решение — сражаться за свободу братского Донбасса, за мирное будущее России. Он добровольно вновь взял в руки оружие, встал на защиту правого дела, решив до последнего оставаться верным присяге. Его пример хорошо показывает, что бывших военных не бывает. Такие, как он, — это цвет российского офицерства, на котором всегда держалась и держится наша армия, — рассказал Толкачев.



Валерий Фаршатов похоронен у себя на родине в деревне Алтаево Бураевского района. Память бойца почтили оружейным залпом.

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Фото: соцсети