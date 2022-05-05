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Погода в Башкирии 5 мая 2022 года: сильный ветер и заморозки

Погода в Башкирии 5 мая 2022 года: сильный ветер и заморозки

08:00, 05 май 2022

В четверг, первый рабочий день недели в Башкирии, республику накроют настоящие морозы. В регионе объявили штормовое предупреждение.

По данным синоптиков, завтра в Башкирии ожидается аномальная погода с заморозками до 3 градусов ниже нуля. Такая температура будет как в воздухе, так и на почве. Это представляет опасность и для культурных растений — их необходимо заранее защитить специальными пленками.

Также в республике завтра прогнозируется сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. По шкале Бофорта это очень крепкий ветер, переходящий в шторм — около 9 баллов.


Ночью температура будет на уровне 3 градусов тепла. Днем станет намного теплее — до 20 градусов выше нуля.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: news102.ru
Фото: из открытых источников
Теги: погода
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