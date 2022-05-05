Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

У уфимского блогера Рустама Набиева скончался отец

У уфимского блогера Рустама Набиева скончался отец

11:17, 05 май 2022

Умер отец уфимского блогера Рустама Набиева, лишившегося ног при обрушении казармы в Омске. О своем горе он сообщил в своем телеграм-канале 4 мая.

– Прости, пап, так многого не успел тебе сказать и так многого ты не увидишь… плачу, – сказал Набиев. – Спасибо всем за соболезнования. Так вот получилось… на ровном месте, можно сказать. Вообще не верю. Сегодня так хотел позвонить утром, блин… не позвонил. Никогда не нужно откладывать то, что вы уже задумали, иначе может быть уже поздно.

По словам блогера, причиной смерти его отца стали проблемы с сердцем.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: telegram // Набиевы тут
Теги: Уфа
Читайте также

Покоритель Эльбруса уфимец Рустам Набиев подготовил для Хабирова необычный подарок
Общество в Башкирии
Покоритель Эльбруса уфимец Рустам Набиев подготовил для Хабирова необычный подарок
Лишившийся ног блогер из Башкирии Рустам Набиев покорил Эльбрус
Общество в Башкирии
Лишившийся ног блогер из Башкирии Рустам Набиев покорил Эльбрус
Медика-блогера Глеба Глебова уволили из ковидного госпиталя в Зубово
Общество в Башкирии
Медика-блогера Глеба Глебова уволили из ковидного госпиталя в Зубово
Главным редактором газеты «Республика Башкортостан» стала Гюзель Набиева
Общество в Башкирии
Главным редактором газеты «Республика Башкортостан» стала Гюзель Набиева


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: