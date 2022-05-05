У уфимского блогера Рустама Набиева скончался отец

11:17, 05 май 2022

Умер отец уфимского блогера Рустама Набиева, лишившегося ног при обрушении казармы в Омске. О своем горе он сообщил в своем телеграм-канале 4 мая.



– Прости, пап, так многого не успел тебе сказать и так многого ты не увидишь… плачу, – сказал Набиев. – Спасибо всем за соболезнования. Так вот получилось… на ровном месте, можно сказать. Вообще не верю. Сегодня так хотел позвонить утром, блин… не позвонил. Никогда не нужно откладывать то, что вы уже задумали, иначе может быть уже поздно.



По словам блогера, причиной смерти его отца стали проблемы с сердцем.

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Фото: telegram // Набиевы тут