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В Башкирии планируют отменить штрафы за нарушение масочного режима

В Башкирии планируют отменить штрафы за нарушение масочного режима

12:08, 06 май 2022

Депутаты Госсобрания Башкирии приняли в первом чтении законопроект «О признании утратившей силу статьи 13.19 Кодекса Республики Башкортостан об административных правонарушениях». Он касается отмены штрафов за нарушение масочного режима.

— Данной статьей предусмотрена ответственность за неисполнение требований нормативных правовых актов республики, принятых для противодействия распространению новой коронавирусной инфекции, — отметил председатель Курултая Константин Толкачев. — В первую очередь, речь идет о соблюдении масочного режима и социальной дистанции в период действия режима повышенной готовности. Эта норма была установлена нами практически в начале пандемии. Она была необходима для того, чтобы помешать стремительному распространению вируса.

По словам спикера республиканского парламента, в то время не было вакцин, а информации о вирусе было крайне мало. Введенные штрафы послужили хорошей мерой для более ответственного поведения жителей региона. Спустя некоторое время такое наказание было установлено федеральным законодательством, поэтому необходимость в республиканской норме отпала.

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Источник: proural.info
Теги: Коронавирус в Башкирии коронавирусные ограничения
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