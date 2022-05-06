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В Башкирии мотоциклист влетел в грузовик

В Башкирии мотоциклист влетел в грузовик

16:46, 06 май 2022

В Илишевском районе Башкирии мотоцикл столкнулся с грузовиком. Байкер получил множественные переломы и был госпитализирован. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

ДТП случилось в 11:00 5 мая. На 1 777-м километре трассы М-7 37-летний житель Московской области за рулём мотоцикла Yamaha при перестроении не уступил дорогу попутному грузовику Volvo и столкнулся с ним. Скорая помощь доставила пострадавшего байкера в ближайшую больницу.

Сейчас Госавтоинспекция устанавливает причины и обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии в аварии двух автомобилей пострадала 5-летняя девочка.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Илишевский район аварии происшествия
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