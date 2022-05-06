В Башкирии мотоциклист влетел в грузовик

В Илишевском районе Башкирии мотоцикл столкнулся с грузовиком. Байкер получил множественные переломы и был госпитализирован. Об этом сообщила региональная ГИБДД.
ДТП случилось в 11:00 5 мая. На 1 777-м километре трассы М-7 37-летний житель Московской области за рулём мотоцикла Yamaha при перестроении не уступил дорогу попутному грузовику Volvo и столкнулся с ним. Скорая помощь доставила пострадавшего байкера в ближайшую больницу.
Сейчас Госавтоинспекция устанавливает причины и обстоятельства инцидента.