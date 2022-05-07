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Погода в Башкирии 7 мая 2022 года: заморозки и без осадков

Погода в Башкирии 7 мая 2022 года: заморозки и без осадков

08:00, 07 май 2022

Характер погоды в Башкирии в праздничные выходные дни с 7 по 10 мая будет неустойчивым из-за частой смены воздушных масс. Об этом сообщили синоптики Башгидромета.

Как пояснили специалисты 7 и 8 мая территория республики окажется во власти антициклона, поэтому осадков не предвидится. Ночью 7 мая ожидаются заморозки до -1,-6°, днем температура воздуха поднимется до +12, +17°. Наиболее теплой ожидается погода 8 мая – столбики термометров покажут +15, +20°.


9 мая в День победы в республике будет падать атмосферное давление, облачность уплотнится, и местами пройдут кратковременные дожди. Температура ночью составит +3, +8°, днем при облачном небе не выше +13, +18°. В столице Башкирии Уфе солнце прогреет воздух максимум до +17°. Осадки в городе прогнозируются ближе к вечеру 9 мая.

10 мая в циркуляции южного циклона по республике пройдут дожди различной интенсивности.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: погода
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