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В Башкирии может появиться новый арт-объект

В Башкирии может появиться новый арт-объект

10:53, 07 май 2022

В Уфе может появиться новый арт-объект в виде большой интерактивной карты Башкирии. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Арт-объект планируют разместить на нижней площадке Конгресс-холла «Торатау». Предполагается, что он будет нести в себе не только эстетическое, но и информационное направление. На карте нанесут QR-коды, при помощи которых жители и гости столицы смогут получить различную информацию о республике.
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Источник: ufa.aif.ru
Фото: Администрация Уфы
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