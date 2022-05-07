В Башкирии 16-летний подросток с насосом вместо сердца ждет очереди по пересадке органа
12:15, 07 май 2022
У Дениса Алексеева из деревни Старые Карамалы Аургазинского района серьезный порок сердца. Он не может играть, заниматься спортом и жить обычной жизнью Мальчик почти все время проводит в больницах.
Впервые жаловать на сердце Денис начал в 5 лет. У него появилась быстрая утомляемость, сильная одышка, но ЭХО-КГ не выявило каких-то серьезных отклонений.
Еще через пару лет он стал жаловаться на приступы учащенного сердцебиения, сопровождающиеся сильной слабостью. В больнице врачи поставили несколько серьезных диагнозов.
Сейчас у него установлен насос, который качает кровь вместо сердца. Он единственный ребенок в Башкирии с таким аппаратом.
Если вы хотите помочь Денису Алексееву поскорее справиться с его заболеванием и вернуться к обычной жизни, вы можете сделать посильный вклад на карту волонтера АНО «Радуга добра» Регины Биргулиевой, привязанной к номеру 8(919)616-60-26 с пометкой «Помощь Денису».