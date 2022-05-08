Заморозки и дожди: стала известна погода на 9 мая в Башкирии

08:00, 08 май 2022

В День Победы в Башкирии ожидаются заморозки. Об этом сообщили в республиканском метеорологическом центре сегодня, 7 мая.



По прогнозу синоптиков, завтра, 8-го числа, температура днем составит в регионе от 15 до 20 градусов тепла.



В ночь на 9 мая температура опустится до 8 градусов или даже ниже.







— Местами кратковременные дожди. Ветер юго-восточный, восточный, умеренный, — сообщили синоптики. — При прояснениях заморозки в воздухе и на поверхности почвы от 0 до -2 градусов.



Зато днем снова потеплеет — до 13–18 градусов тепла.



Ранее в Башкирии синоптики озвучили прогноз погоды на май и начало лета 2022 года.

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Фото: myslo