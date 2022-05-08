В Башкирии после пересадки костного мозга скончался отец двоих детей

20:34, 08 май 2022

Доброфонд «Изгелек» сообщил о смерти 29-летнего жителя Башкирии Айнура Гайнетдинова. Мужчина скончался спустя месяц после операции по пересадке костного мозга. На его лечение неравнодушные собирали 2,25 млн рублей.







Как уточнили в доброфонде, Айнур серьезно заболел после того как перенес мышиную лихорадку в 2017 году. Ему требовалась пересадка костного мозга, однако подходящего донора найти в России не удавалось.



– Айнуру становилось хуже. Тогда в январе этого года мужчине решили пересадить не совсем подходящий костный мозг его отца, однако по прибытию в Санкт-Петербург Айнур заболел ковидом. И операцию провели только в марте. Показатели были плохими, и мужчину ввели в искусственную кому. 5 мая около 15:15 Айнур скончался, – передали в «Изгелек».





Айнуру Гайнетдинову было всего 29 лет. Айнур работал водителем на почте в селе Абызово Караидельского района. Вместе с женой он растил двух маленьких дочерей. Собранные на лечение мужчины средства – около 1,28 млн рублей – будут распределены между других подопечных фонда.

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Фото: соцсети