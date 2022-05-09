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Погода в Башкирии 9 мая 2022 года: заморозки и кратковременные дожди

Погода в Башкирии 9 мая 2022 года: заморозки и кратковременные дожди

08:00, 09 май 2022

В Башкирии ночью ожидаются заморозки, а днем — кратковременные дожди. В целом погода будет благоприятной.

По данным регионального Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в День Победы в республике атмосферное давление будет падать. В зоне атмосферного фронта уплотнится облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит +3, +8 градусов, при прояснениях прогнозируются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0, -5 градусов. Днем воздух прогреется до +13, +18 градусов. В Уфе будет +15,+17 градусов, кратковременные дожди наиболее вероятны к вечеру 9 Мая.


Ветер ожидается юго-восточный, восточный умеренный.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: i-gazeta.com
Фото: pixabay
Теги: погода
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