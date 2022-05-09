В Башкирии прогнозируют грозы и ветер с порывами до 18 м/с
17:18, 09 май 2022
В Башкирии объявлено штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты Уфы. Информация, по предоставленным данным, актуальна на 9 и 10 мая.
Сообщается, что сегодня ожидается усиление ветра до 18 м/с. 10 мая в республику придут грозы и усиленный ветер также до 18 м/с.
Спасатели напомнили, что при грозе нужно стараться не находиться рядом с щитами, деревьями, металлическими конструкциями и водоемами.
Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather
Источник:
gorobzor.ru
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