В Башкирии прогнозируют грозы и ветер с порывами до 18 м/с

17:18, 09 май 2022

В Башкирии объявлено штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты Уфы. Информация, по предоставленным данным, актуальна на 9 и 10 мая.



Сообщается, что сегодня ожидается усиление ветра до 18 м/с. 10 мая в республику придут грозы и усиленный ветер также до 18 м/с.



Спасатели напомнили, что при грозе нужно стараться не находиться рядом с щитами, деревьями, металлическими конструкциями и водоемами.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram