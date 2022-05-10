Погода в Башкирии 10 мая 2022 года: прогнозируются дожди

09:27, 10 май 2022

Башгидрометцентр рассказал о погоде 10 и 11 мая в республике. Синоптики сообщили о сильных порывах ветра и дождях. Температура воздуха дойдет максимально до +17°.







10 мая днем по республике пройдут дожди. Ветер будет юго-восточный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха днем +11,+16°.



11 мая ночью снова пообещали дождь, который днем будет небольшим и пройдет только местами. Ветер по прогнозу ожидается западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +4,+9°, днем +12,+17°.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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