Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Илнур Хуснутдинов

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Илнур Хуснутдинов

11:41, 10 май 2022

В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Салаватского района Башкирии Илнур Хуснутдинов.

Илнуру было 25 лет, он родился в селе Мещегарово. В июне 2014 года был призван на военную службу в Вооруженные силы Российской Федерации. После остался служить по контракту. Он выбрал профессию "защищать Родину". Его назначили заместителем командира взвода - командир отделения взвода глубинной разведки роты глубинной разведки разведывательного батальона 14-ого армейского корпуса Северного флота. Об этом сообщает глава района Марс Кашапов.


"Выражаю глубокие соболезнования родителям Илнура, близким и его друзьям. Память о нем останется навсегда в наших сердцах, истории района, республики, страны! Вечная память герою!", - написал глава района в социальных сетях.

Соболезнования родным и близким.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Фото: соцсети
Теги: Салаватский район Погибшие на Украине
Читайте также

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Айнур Янышев
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Айнур Янышев
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Владислав Авдеев
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Владислав Авдеев
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Андрей Ромащенков
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Андрей Ромащенков
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Денис Яметов
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Денис Яметов


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: