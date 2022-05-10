Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Илнур Хуснутдинов

11:41, 10 май 2022

В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Салаватского района Башкирии Илнур Хуснутдинов.







Илнуру было 25 лет, он родился в селе Мещегарово. В июне 2014 года был призван на военную службу в Вооруженные силы Российской Федерации. После остался служить по контракту. Он выбрал профессию "защищать Родину". Его назначили заместителем командира взвода - командир отделения взвода глубинной разведки роты глубинной разведки разведывательного батальона 14-ого армейского корпуса Северного флота. Об этом сообщает глава района Марс Кашапов.





"Выражаю глубокие соболезнования родителям Илнура, близким и его друзьям. Память о нем останется навсегда в наших сердцах, истории района, республики, страны! Вечная память герою!", - написал глава района в социальных сетях.



Соболезнования родным и близким.

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Фото: соцсети