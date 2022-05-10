Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Олег Шурыгин

18:26, 10 май 2022

Власти Уфы сообщили о еще одном уроженце башкирской столицы, погибшем в ходе спецоперации на Украине. Росгвардеец Олег Шурыгин получил смертельное ранение еще 30 апреля, но объявили о его гибели только накануне. Известно, что у него остались супруга и двое маленьких детей.







По данным уфимской администрации, Олег Шурыгин проходил службу по контракту в отряде специального назначения Росгвардии по Башкирии в звании старшего прапорщика. Подразделение, в котором проходил службу мужчина носит имя генерала Минигали Шаймуратова и дислоцировано в микрорайоне Затон в Уфе.



Ранее сообщалось о том, что во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Илнур Хуснутдинов.

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Фото: соцсети