Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Олег Шурыгин
18:26, 10 май 2022
Власти Уфы сообщили о еще одном уроженце башкирской столицы, погибшем в ходе спецоперации на Украине. Росгвардеец Олег Шурыгин получил смертельное ранение еще 30 апреля, но объявили о его гибели только накануне. Известно, что у него остались супруга и двое маленьких детей.
По данным уфимской администрации, Олег Шурыгин проходил службу по контракту в отряде специального назначения Росгвардии по Башкирии в звании старшего прапорщика. Подразделение, в котором проходил службу мужчина носит имя генерала Минигали Шаймуратова и дислоцировано в микрорайоне Затон в Уфе.