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Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Олег Шурыгин

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Олег Шурыгин

18:26, 10 май 2022

Власти Уфы сообщили о еще одном уроженце башкирской столицы, погибшем в ходе спецоперации на Украине. Росгвардеец Олег Шурыгин получил смертельное ранение еще 30 апреля, но объявили о его гибели только накануне. Известно, что у него остались супруга и двое маленьких детей.

По данным уфимской администрации, Олег Шурыгин проходил службу по контракту в отряде специального назначения Росгвардии по Башкирии в звании старшего прапорщика. Подразделение, в котором проходил службу мужчина носит имя генерала Минигали Шаймуратова и дислоцировано в микрорайоне Затон в Уфе.

Ранее сообщалось о том, что во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Илнур Хуснутдинов.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: соцсети
Теги: Уфа Погибшие на Украине
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