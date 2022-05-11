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Погода в Башкирии 11 мая 2022 года: переменная облачность и сильный ветер

Погода в Башкирии 11 мая 2022 года: переменная облачность и сильный ветер

07:30, 11 май 2022

11 мая, в Башкирии прогнозируется переменная облачность и сильный ветер. По данным сервиса Gismeteo в республике первый рабочий день после майских праздников начнется с проливных дождей и похолодания. Днем температура воздуха составит всего +7, +10 градусов Цельсия. К вечеру столбики термометров немного поднимутся и и воздух прогреется до +12, +14.

Также днем по республике прогнозируется усиление ветра до 7-13 метров в секунду с порывами до 18 метров в секунду. По предварительному прогнозу дождливая погода сохранится до обеда среды, а сильный ветер до позднего вечера. В течение дня в республике прогнозируются резкие скачки атмосферного давления – от 739 до 750 миллиметров ртутного столба.


Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: погода
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