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Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Сергей Уржумцев

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Сергей Уржумцев

08:57, 11 май 2022

Власти сообщили о гибели в спецоперации на территории Украины 36-летнего уроженца Нефтекамска Сергея Уржумцева. Он служил в российской армии по контракту в чине рядового. О дате и времени прощания с погибшим нефтекамцем в мэрии обещали сообщить отдельно.

- Он настоящий Герой, который навсегда останется для нас всех примером мужества и отваги, верности своему долгу. Вечная память! Семье Сергея будет оказана вся необходимая помощь, - подчеркнули в пресс-службе мэрии Нефтекамска.

Ранее сообщалось о том, что власти Уфы сообщили о еще одном уроженце башкирской столицы, погибшем в ходе спецоперации на Украине. Росгвардеец Олег Шурыгин получил смертельное ранение еще 30 апреля, но объявили о его гибели только накануне.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: пресс-служба мэрии Нефтекамска
Теги: Нефтекамск Погибшие на Украине
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