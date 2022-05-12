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Погода в Башкирии 12 мая 2022 года: кратковременные дожди и сильные порывы ветра

Погода в Башкирии 12 мая 2022 года: кратковременные дожди и сильные порывы ветра

08:06, 12 май 2022

Башгидрометцентр дал прогноз погоды на 12 и 13 мая. Синоптики пообещали кратковременные дожди и сильные порывы ветра. Температура воздуха достигнет +17°.

12 мая пообещали восточный ветер с порывами до сильного, а также кратковременный дождь. Температура воздуха днем будет достигать от +12 до +17°.

13 мая также будет дождливо. Ветер ожидается юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха ночью +3,+8°, днем 12-17°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather
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Источник: gorobzor.ru
Теги: погода
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