Погода в Башкирии 12 мая 2022 года: кратковременные дожди и сильные порывы ветра

08:06, 12 май 2022

Башгидрометцентр дал прогноз погоды на 12 и 13 мая. Синоптики пообещали кратковременные дожди и сильные порывы ветра. Температура воздуха достигнет +17°.



12 мая пообещали восточный ветер с порывами до сильного, а также кратковременный дождь. Температура воздуха днем будет достигать от +12 до +17°.



13 мая также будет дождливо. Ветер ожидается юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха ночью +3,+8°, днем 12-17°.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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