Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Альберт Каримов
10:28, 12 май 2022
Траурный митинг пройдет в селе Тирлянский в Белорецком районе Башкирии 12 мая в 12 часов, сообщила местная администрация.
Сегодня, 12 мая в Белорецком районе пройдет церемония прощания с погибшим в ходе военной спецоперации России на Украине подполковником спецназа ГРУ (Главного разведывательного управления) Альбертом Каримовым.
После прощания, которое местными властями назначена с 11 до 12 часов в селе Тирлянский пройдет и траурный митинг.
В комментариях с соболезнованиями землячка Альберта Каримова Венера Горшкова вспомнила каким был погибший военнослужащий.
- В школьные годы он запомнился как активным, умным, и танцевал, и в соревнованиях участвовал... как жаль его. Соболезнования близким. Большая утрата.
Ранее сообщалось о том, что во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Марат Мухамадиев.