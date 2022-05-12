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Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Альберт Каримов

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Альберт Каримов

10:28, 12 май 2022

Траурный митинг пройдет в селе Тирлянский в Белорецком районе Башкирии 12 мая в 12 часов, сообщила местная администрация.

Сегодня, 12 мая в Белорецком районе пройдет церемония прощания с погибшим в ходе военной спецоперации России на Украине подполковником спецназа ГРУ (Главного разведывательного управления) Альбертом Каримовым.

После прощания, которое местными властями назначена с 11 до 12 часов в селе Тирлянский пройдет и траурный митинг.


В комментариях с соболезнованиями землячка Альберта Каримова Венера Горшкова вспомнила каким был погибший военнослужащий.

- В школьные годы он запомнился как активным, умным, и танцевал, и в соревнованиях участвовал... как жаль его. Соболезнования близким. Большая утрата.

Ранее сообщалось о том, что во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Марат Мухамадиев.

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Источник: mkset.ru
Фото: vk.com / Администрация Белорецкого района
Теги: Белорецкий район Погибшие на Украине
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