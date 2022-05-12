Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Руслан Галимов

21:06, 12 май 2022

В ходе спецоперации на Украине погиб житель Салаватского района Башкирии Руслан Галимов







Он уроженец села Мечетлино, являлся младшим сержантом противотанкового артиллерийского дивизиона 30 отдельной мотострелковой бригады 2 гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа. Об этом сообщает глава администрации Марс Кашапов.



"Невозможно передать словами скорбь, которую переживает каждый из нас. Выражаю глубокие соболезнования семье Руслана Галимова. Он героически погиб, защищая интересы нашей Родины, нашего народа. Вечная слава герою! Светлая память!", - написал глава района.



Соболезнования родным и близким.

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Фото: Марс Кашапов / vk.com