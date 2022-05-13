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Глава Башкирии посмертно наградил Олега Шурыгина, погибшего во время военной спецоперации на Украине

Глава Башкирии посмертно наградил Олега Шурыгина, погибшего во время военной спецоперации на Украине

08:54, 13 май 2022

12 мая, в Уфимском районе Башкирии состоялась церемония прощания с погибшим на Украине военным Олегом Шурыгиным. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава муниципалитета Вилорий Угаров.

Проститься с Шурыгиным пришли его родные, друзья, сослуживцы. Почтить память погибшего приехал и глава Башкирии Радий Хабиров. Он вручил вдове военного Орден генерала Шаймуратова, которым старший прапорщик был награжден посмертно. Также, кстати, он был награжден Орденом Мужества.

– Мы разделяем огромную боль утраты с родными и близкими Олега, его друзьями, сослуживцами, всеми, кто любил этого сильного, смелого, доброжелательного и открытого парня. Имя героя Олега Шурыгина, отдавшего свою жизнь за Родину, навсегда останется в нашей памяти, – написал о погибшем Вилорий Угаров.


Напомним, сегодня в Башкирии простились с еще одним военным, погибшим во время военной спецоперации на Украине. Его звали Илнур Хуснутдинов, он родился в селе Мещегарово. Ему было 25 лет.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: vk.com/ugarov.ufimadm
Теги: Уфа Погибшие на Украине
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