Жители Башкирии хотят удочерить подброшенную в уфимский роддом 6-месячную девочку

10:36, 14 май 2022

Жители Башкирии выразили желание удочерить малышку, подброшенную в уфимский роддом. В комментариях к материалу появилось сразу несколько сообщений от подписчиков, интересующихся возможностью удочерить девочку.







«Здравствуйте, девочку подброшенную можно мне удочерить? Куда нужно обращаться по поводу удочерения?», — обращаются читатели в редакцию.



За комментарием по этому вопросу корреспондент «Башинформа» обратилась в региональное министерство семьи, труда и социальный защиты населения, которое курирует вопросы опеки и попечительства.



«Мама у ребенка установлена, также есть бабушка. Девочка не является сиротой, поэтому удочерению не подлежит. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего», — прокомментировали ситуацию в ведомстве.



Ранее сообщалось, что ночью 13 мая неизвестный постучал в дверь одного из корпусов роддома № 8. Охранник медучреждения отреагировал на звук, вышел посмотреть, кто стучит.





«Открыв дверь, он увидел на крыльце детское кресло, в котором находился ребенок. Здесь же была и записка, в ней указывалось имя малышки и дата рождения. Девочку родили в ноябре прошлого года. На место происшествия были вызваны сотрудники правоохранительных органов. В итоге, в ходе разбирательств, младенца поместили в специализированный Дом ребенка, расположенный на улице Авроры», — рассказал собеседник информагентства.



Позже в пресс-службе МВД РБ сообщили, что полиция оперативно установила мать ребенка. Ею оказалась местная многодетная уфимка, она пояснила, что у нее нет возможности воспитывать третьего ребенка.









В отношении женщины составлен протокол по статье 5.35. КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».



«Сотрудники ПДН проводят дальнейшую проверку», — пояснили в МВД по РБ.

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