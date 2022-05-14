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Флаг Башкирии подняли на вершину Эвереста

Флаг Башкирии подняли на вершину Эвереста

13:36, 14 май 2022

На высочайшей вершине Земли был поднят флаг Республики Башкортостан. 44-летний ресторатор и альпинист из Уфы Сергей Белкин поднялся на Эверест 12 мая в 6 утра, о чем рассказал в социальных сетях.

Флаг Башкирии находится, по словам альпиниста, на высоте 8848 метров. Путешествие продлилось чуть больше месяца – из Уфы Сергей Белкин вылетел 6 апреля. Об экспедиции и восхождении ресторатор и альпинист рассказывал в социальных сетях.

«Флаг Республики Башкортостан на высшей точке планеты! На вершине мира… Эверест! Пусть это останется в моей истории, в истории моего города, в истории моей республики», – написал Сергей Белкин.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: соцсети Сергея Белкина
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