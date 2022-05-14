В Башкирии клещи начали забираться прямо в квартиры

13:47, 14 май 2022

Жительница Ишимбая сообщила о том, что с улицы к ней в квартиру начали забираться клещи.



Дело в том, что дом, в котором живет гражданка и ее семья, находится неподалеку от местного парка. Женщина утверждает, что через окна и балкон с улицы к ней в квартиру попадает большое количество клешей. Также она рассказала, что ее ребенок приходит домой с клещами. В своем обращении к властями республики она попросила разобраться с ситуацией.







В ответ на это в местной администрации женщине сообщили, что обработку участка рядом с ее домом от клещей и комаров провели 24 апреля. Помимо этого замглавы администрации добавил, что всего в Ишимбае от клещей и комаров обработали порядка 22,58 гектаров территории, на которой часто бывают местные жители.

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