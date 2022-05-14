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Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Альберт Аллагулов

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Альберт Аллагулов

19:50, 14 май 2022

В Уфе простились с 25-летним Альбертом Аллагуловым, погибшим во время спецоперации ВС РФ на Украине.

О грустной новости рассказал глава Кировского района Уфы Илвир Нурдавлятов. Чиновник рассказал, что погибший солдат родился и вырос в Уфе, где позже закончил топливно-энергетический колледж. Церемония прощания с молодым человеком прошла на территории школы-интерната имени Мусы Гареева.

Глава района добавил, что Альберт Аллагулов проходил контрактную службу в звании рядового. Погибшему было всего 25 лет – у него осталась жена и трехлетний сын.

- Как настоящий мужчина, всегда был там, где трудно, помогал слабым, - рассказал Нурдавлятов в соцсетях.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Уфа Погибшие на Украине
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