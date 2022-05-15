Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Айнур Холматов
09:31, 15 май 2022
В ходе спецоперации на Украине погиб житель Давлеканово Айнур Холматов
Айнур родился в Оренбургской области, окончил здесь же среднюю школу. После чего поступил в филиал Белебеевского колледжа механизации и электрификации, который находится в Давлеканово. Об этом сообщает издание "Асылыкуль".
После окончания колледжа его призвали в ряды Вооруженных сил Российской Федерации. Заключил контракт о прохождении военной службы в то время, когда находился на службе по призыву.
Церемония прощания пройдет 16 мая в 10:30 возле районного Дома культуры.
Соболезнования родным и близким.
Ранее сообщалось о том, что во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Альберт Аллагулов.
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