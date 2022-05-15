Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Динар Низаев
09:37, 15 май 2022
В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Кушнаренковского района Башкирии Динар Низаев
Накануне, 14 мая, в деревне Верхнесаитово прошла церемония прощания с рядовым контрактной службы Динаром Наисовичем. Об этом сообщает администрация района в социальной сети.
"Республика не оставит вас без своего внимания. Прошу администрацию Кушнаренковского района принять по увековечиванию светлой памяти Динара", - обратился к родителям солдата Председатель Госсобрания - Курултая РБ Константин Толкачев.
Соболезнования родным и близким.
Ранее сообщалось о том, что во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Айнур Холматов.
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