Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Динар Низаев

09:37, 15 май 2022

В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Кушнаренковского района Башкирии Динар Низаев



Накануне, 14 мая, в деревне Верхнесаитово прошла церемония прощания с рядовым контрактной службы Динаром Наисовичем. Об этом сообщает администрация района в социальной сети.







"Республика не оставит вас без своего внимания. Прошу администрацию Кушнаренковского района принять по увековечиванию светлой памяти Динара", - обратился к родителям солдата Председатель Госсобрания - Курултая РБ Константин Толкачев.



Соболезнования родным и близким.



Ранее сообщалось о том, что во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Айнур Холматов.

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