Погода в Башкирии 16 мая 2022 года: грозы и град

08:02, 16 май 2022

Башгидрометцентр сообщил прогноз погоды на начало недели. В ближайшие два дня синоптики пообещали ухудшение погодных условий. 16 и 17 мая в прогнозе стоят град, грозы и дожди вместе с сильным ветром.







16 мая в регион придут кратковременные дожди, местами грозы, локально ожидается град. Ветер южный с переходом на западный умеренный, днем местами шквалистое усиление ветра до сильного. Температура воздуха днем +12,+17°.



17 мая в прогнозе также стоят кратковременные дожди, днем в отдельных районах грозы, град. Ветер южный, юго-западный умеренный, ночью местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью +4,+9°, днем +13,+18°.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





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